В Донецке заработало представительство известного российского вуза «Синергия»

В следующем году в Республике пообещали открыть филиал этого университета. Фото: Министерство образования и науки ДНР

Сегодня в Донецке открылось представительство известного российского вуза «Синергия». Об этом сообщили в Министерстве образования и науки ДНР.

Там отметили, что в ходе торжественной части проректор по развитию университета Роман Кучерявый рассказал о возможностях подготовки студентов и анонсировал открытие в следующем году в Донецкой Народной Республике филиала «Синергии».

В свою очередь, заместитель руководителя Минобрнауки ДНР Олег Трофимов поблагодарил руководство российского вуза за возможность совместной работы и помощь в получении молодежью востребованных специальностей и профессий.

Отметим, что «Синергия» подписала соглашения о сотрудничестве с Донецкой академией транспорта, Мариупольским госуниверситетом и Приазовским государственным техническим университетом.

Напомним, что российский вуз готовит специалистов по самым различным направлениям - начиная от программирования, медицины, психологии, экономики, юриспруденции, государственного управления, бизнеса и заканчивая робототехникой, музиндустрией и прочим.

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