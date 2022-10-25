В ДНР откроют отделение Всемирного русского народного собора

Уже более двух десятков лет на этой площадке обсуждают идеи единства русского народа и объединяющие его принципы. Фото: телеграм-канал Дениса Пушилина

С благословения Святейшего Патриарха Кирилла в Донецкой Народной Республике откроется отделение Всемирного русского народного собора. Об этом сообщил в своем телеграм-канале врио Главы ДНР Денис Пушилин, который сегодня принял участие в XXIV заседании собора в Москве.

По словам руководителя Республики, уже более 20 лет на этой площадке обсуждают идеи единства русского народа и занимаются поиском объединяющих принципов. Эти взгляды близки и жителям Донбасса.

- Чтобы сохранить верность самим себе - по сути, верность Родине, православной вере, национально-культурной идентичности, - жители Донбасса по общему решению встали на путь, который привел нас домой, к своим корням, в Россию, - считает Денис Пушилин.

По его словам, на нынешнем заседании ВРНС участники рассуждали на тему того, как воспитывать детей, чтобы они росли в традиционной для России системе ценностей. Перед собравшимися выступила 17-летння дончанка Елизавета. Восемь лет своей жизни она прожила в условиях войны. Девушка рассказала, что выжить ей во многом помогает молитва.

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