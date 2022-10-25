Число раненых в центре Донецка возросло до шести человек

Последствия обстрела Киевского района Донецка. Фото: t.me/dnronline

Шестеро мирных жителей были ранены сегодня в центре Донецка на пересечении двух оживленных улиц. Напомним, ранее сообщалось, что в результате обстрела Киевского района столицы на пересечении улицы Университетской и проспекта Панфилова есть жертвы среди мирных людей.

- В результате обстрела вооруженных формирований Украины в Киевском районе Донецка число раненых возросло до 6 человек, - проинформировали в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

По уточненным данным Штаба, в результате сегодняшних обстрелов ВСУ в Республике пострадали 13 мирных жителей. Чуть позже была обнародована информация о еще одном раненом мужчине.

- Вооруженные формирования Украины нанесли удар по Кировскому району Донецка, по улице Бирюзова ранен мужчина, - заявили там.

Жителей призвали быть осторожными и постараться не выходить из дома без лишней надобности.

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