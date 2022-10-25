ВСУ снова применили американскую ракету HARM при обстреле Донецка

Последствия обстрела микрорайона ЮЭСС Будённовского района Донецка. Фото: ТГ/Кулемзин

Вооруженные формирования Украины в очередной раз попытались поразить объекты противовоздушной обороны Донецкой Народной Республики при помощи американской высокоскоростной противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM. Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

Там уточнили, что ракета была выпущена противником в 16:11, однако средства ПВО Республики смогли ее вовремя выявить, перехватить и сбить. Части боеприпаса упали в тыловом Буденновском районе Донецка, в результате чего были ранены мирные люди.

- По предварительным данным пострадали четыре гражданских лица, также есть повреждения жилого фонда, - заявили наблюдатели.

В СЦКК напомнили, что это уже пятый случай применения ВСУ данного типа ракет по территории ДНР. Аналогичные случаи были зафиксированы военными экспертами Республики 24 и 28 сентября, а также 6 и 12 октября.

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