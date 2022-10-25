ВСУ возобновили обстрелы Донецка из «Градов» и натовского вооружения, есть пострадавшие

Последствия обстрелов Петровского района города. Фото: ТГ/Кулемзин

Украинские боевики продолжают обстрелы мирных кварталов Донецка. Зафиксированы случаи ранений среди мирных жителей, разрушения зданий и объектов критической инфраструктуры. Об этом сообщают официальные источники.

Так, по данным представительства ДНР в СЦКК, в Куйбышевском районе столицы по улице Сомова были ранены двое мужчин 1960 и 1990 годов рождения. Неподалеку по улице Электронной повреждены многоквартирный дом и автомобиль. Пострадала также местная школа.

- В результате обстрела Куйбышевского района ударной волной повреждено остекление, возможно, кровля одного из корпусов школы №52. Здание до конца не обследовано. Пострадавших нет, - проинформировал мэр города Алексей Кулемзин.

Под удары ВСУ попали и другие районы Донецка. В Кировском была отключена линия 6 кВ, без напряжения остались 17 трансформаторных подстанций, в результате чего 1200 абонентов находятся сейчас без света. В Петровском районе зафиксировано возгорание дома, обстрелами повреждены также хозпостройки и несколько частных домов, в Ленинском - остекление цехов и производственных помещений ПАО «Конструкция».

Обстрелы города продолжаются.

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