В ЛНР сообщили о гибели женщины из-за обстрела города Золотое-2 со стороны ВСУ

В результате обстрела два дома были разрушены. Фото: администрация города Первомайск

В Луганской Народной Республике сообщили о гибели женщины в результате обстрела города Золотое-2 со стороны ВСУ. Данную информацию обнародовал в своем телеграм-канале глава администрации города Первомайска Сергей Колягин.

Напомним, ранее в представительстве ЛНР в СЦКК сообщили, что вооруженные формирования Украины обстреляли из натовского вооружения город Золотое-2 в ЛНР. Прошлым вечером они выпустили в его направлении две ракеты из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. В результате нанесенного удара пострадали жители поселка Карбонит, где украинские снаряды приземлились прямо в частном секторе и разрушили два жилых дома.

- По уточненной информации, в результате вчерашнего подлого обстрела украинскими карателями жилого сектора города Золотое-2 (поселка Карбонит) разрушено два индивидуальных жилых дома, в одном из них погибла женщина 1958 года рождения, - заявил мэр.

По словам Колягина, спасатели уже извлекли тело погибшей из-под завалов дома. Градоначальник выразил соболезнования родным и близким убитой жительницы.

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