Денис Пушилин рассказал о новых смыслах флага ДНР

Республиканский триколор знают уже во всем мире. Фото: сайт Главы ДНР

Флаг Донецкой Народной Республики занимает особое место в жизни Донбасса. Об этом заявил временно исполняющий обязанности Главы ДНР Денис Пушилин.

Он отметил, что сегодня этот триколор получил новые смыслы.

- Как символ борьбы и гордости за Донбасс он занимает особое место в нашей жизни. А сегодня он имеет новые смыслы: под этим флагом, как и флагом нашего государства - России, идет освобождение от неонацистов исконно русских земель, - заявил руководитель Республики в своем телеграм-канале.

По словам Дениса Пушилина, флаг ДНР знают уже во всем мире. Под ним объединены сильные и отважные люди, верные своей земле и ее прошлому.

- Нужно обязательно передать такое трепетное отношение к флагу Республики нашим детям, они должны знать и помнить, при каких героических обстоятельствах он появился, - считает врио Главы ДНР.

Напомним, сегодня празднуется День флага Донецкой Народной Республики. Он отмечается ежегодно 25 октября.

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