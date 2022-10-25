Житель Стаханова получил тяжелое увечье, пытаясь разобрать выстрел от РПГ

Специалисты установили, что причиной взрыва послужил выстрел ПГ-7 от ручного противотанкового гранатомета. Фото: МЧС ЛНР

Житель Стаханова получил тяжелое увечье, пытаясь разобрать боеприпас. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ЛНР.

Там уточнили, что инцидент случился 24 октября. Днем на дежурную линию «101» обратились сотрудники скорой помощи, сообщившие о том, что на территории гаражного кооператива «Южный» произошел взрыв, в результате которого пострадал владелец одного из гаражей. Медикам срочно потребовалось сопровождение саперов на случай, если рядом есть еще неразорвавшиеся боеприпасы.

Прибыв на место происшествия, пострадавшего в тяжелом состоянии с диагнозом «минно-взрывная травма, травматическая ампутация на уровне нижней трети левого бедра» госпитализировали в больницу.

Саперы тщательно обследовали территорию, но ничего подозрительного не обнаружили. Как рассказали очевидцы происшествия, мужчина возле своего гаража пытался разобрать боеприпас. Специалисты установили, что это был выстрел ПГ-7 от ручного противотанкового гранатомета, который представляет из себя кумулятивную гранату, пробивающую броню до 260 миллиметров и поражающую все на площади 150 квадратных метров.

- Только по счастливой случайности больше никто не пострадал, - подчеркнули в МЧС.

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