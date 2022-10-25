ВСУ выпустили по Золотому-2 две ракеты HIMARS, разрушены жилые дома

Снаряды приземлились в частном секторе. Фото: УНМ ЛНР

Украинские войска обстреляли из натовского вооружения город Золотое-2 в ЛНР. В результате нанесенного удара в населенном пункте пострадали несколько домов частного сектора. Об этом сообщили в представительстве Республики в СЦКК.

- В населенном пункте Золотое-2 разрушено два жилых дома, - проинформировали там.

По данным наблюдателей, обстрел города произошел вчера вечером. В 21:15 ВСУ выпустили по Золотому-2 две ракеты из американской реактивной системы залпового огня HIMARS.

Как сообщил мэр города Первомайска Сергей Колягин, обстрелу украинских войск подвергся поселок Карбонит. Снаряды приземлились прямо в частном секторе.

Напомним, за прошедшие сутки со стороны ВСУ были зафиксированы пять обстрелов по населенным пунктам Зоринск, Белокуракино, Старобельск, Золотое-2 и Краснореченское в ЛНР с применением американской РСЗО M142 HIMARS (восемь ракет) и арторудий 155 мм (пять снарядов). В результате обстрелов было частично разрушено здание железнодорожного вокзала в Белокуракино, а в Старобельске поврежден жилой дом.

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