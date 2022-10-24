Подразделения МФЦ в ДНР приняли порядка 8000 обращений с 15 сентября

В Республике работает 27 отделений регистрационных центров Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Специалисты многофункционального центра Донецкой Народной Республики приняли порядка 8000 обращений граждан с 15 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства юстиции Республики.

— С момента переименования подразделениями МФЦ было принято 7929 заявлений и выдано 7136 готовых документов, предоставлена 6341 консультация юридическим и физическим лицам, — подчеркнули в Минюсте.

В Министерстве также подчеркнули, что отделами Единого регистрационного центра с момента основания по 14 сентября этого года было принято 720 182 заявления и выдано 362 514 готовых документов, предоставлено 100 375 консультаций.

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг «Мои документы» — это организация в России, занимающаяся оказанием массовых, общественно значимых государственных и муниципальных услуг физическим и юридическим лицам в режиме «одного окна». Ранее функции МФЦ в ДНР выполнял Единый регистрационный центр, но 15 сентября его переименовали.

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