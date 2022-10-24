Кузбасс продолжает восстанавливать Горловку

Остекление восстановили в трех школах прифронтового города. Фото: пресс-служба Правительства ДНР

Кемеровская область продолжает помогать восстанавливать прифронтовую Горловку. Регион, взявший шефство над городом, восстановил остекление во Дворце детского и юношеского творчества, а также в школах №47, 49 и 50. Об этом сообщил заместитель Председателя Правительства Донецкой Народной Республики Евгений Солнцев.

— Летом Кемеровская область передала прифронтовому городу ДНР 20 единиц спецтехники для ЖКХ, — отметил зампред.

Напомним, что сегодня Почетный Президент Федерации бокса Донецкой Народной Республики Армен Саркисян и глава администрации Горловки Иван Приходько передали городской больнице №2 в Горловке гуманитарную помощь. В нее вошли медикаменты, шприцы, бинты и другие медицинские изделия. Все это необходимо для улучшения качества обслуживания больных, в особенности мирного населения и военнослужащих, получивших ранения.

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