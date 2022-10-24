Федерация бокса ДНР передала больнице Горловки гуманитарную помощь

Медикаменты передали городской больнице Горловки. Фото: t.me/Prikhodko1970

Почетный Президент Федерации бокса Донецкой Народной Республики Армен Саркисян и глава администрации Горловки Иван Приходько передали горловской городской больниц №2 гуманитарную помощь. В нее вошли медикаменты, шприцы, перевязочные материалы. Об этом мэр Горловки сообщил в своем телеграм-канале.

— Уверен, что данная помощь станет хорошим подспорьем в работе наших медиков в условиях непрекращающихся обстрелов Горловки со стороны украинских боевиков. В составе груза: медикаменты, шприцы, перевязочные материалы - все, что необходимо для улучшения качества обслуживания наших больных, в особенности мирного населения и военнослужащих, получивших ранения, — отметил мэр.

Приходько выразил благодарность Армену Саркисяну за чуткое отношение к нуждам социальных и лечебных учреждений, постоянную помощь и поддержку.

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