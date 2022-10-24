Компенсацию за утраченное жилье получили порядка двух тысяч жителей ДНР

Украинские боевики продолжат уничтожать дома жителей ДНР (архивное фото). Фото: Приходько/ТГ

Компенсационное жилье выдано уже 1078 пострадавшим жителям Республики. Еще 1822 человека получили компенсацию в виде денежных средств в размере 100 тысяч рублей. Об этом сообщил Председатель Правительства Донецкой Народной Республики Виталий Хоценко на еженедельном оперативном совещании с правительством ДНР.

— Видна неплохая динамика. Поставили задачу профильному министерству и администрациям территорий темпы увеличивать, чтобы наши жители как можно оперативнее получали выплаты уже на руки, — отметил Хоценко.

Председатель Правительства подчеркнул, что в городах и районах региона функционируют 38 комиссий и 53 пункта по приему заявлений от населения.

Тем временем глава администрации Мариуполя Константин Иващенко отметил, что в освобожденном городе продолжается прием заявлений на выплату компенсаций за утраченное имущество первой необходимости. Эту работу ведут в 16 пунктах оказания консультаций и приема документов УТСЗН в каждом районе.

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