В ЛНР восстанавливают памятник князю Игорю, поврежденный обстрелами ВФУ

Памятник получил серьезный повреждения. Фото: пресс-служба РВИО

В станице Луганская в ЛНР продолжается восстановление памятника князю Игорю. Монумент получил повреждения в результате обстрелов украинских боевиков. Реставрационными работами занимается Военно-историческое общество России. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства Луганской Народной Республики.

— Памятник получил значительные повреждения в результате огня со стороны ВСУ. Перед началом реставрационных работ было выполнено разминирование территории. Холм, на котором стоит памятник, был буквально усеян минами и снарядами, — отметили в пресс-службе.

В Правительстве Республики подчеркнули, что монумент находится на господствующей высоте и является знаковым местом для жителей ЛНР.

Напомним, что это уже третий исторический памятник, который Российское военно-историческое общество восстанавливает на Донбассе. Ранее РВИО восстановили монумент «Саур-Могила», который также был разрушен украинскими боевиками.

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