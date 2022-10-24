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Политика24 октября 2022 9:41

В Волновахском районе от пожара погибли два человека

Причина возгорания устанавливается
Виктория ПОДАРОВА
На месте пожара под Волновахой обнаружили тела двух погибших (архивное фото).

На месте пожара под Волновахой обнаружили тела двух погибших (архивное фото).

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В поселке Новотроицкое Волновахского района загорелся частный жилой дом. На месте были обнаружены тела двух погибших. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Донецкой Народной Республики.

— В поселке городского типа Новотроицкое на улице Советской произошел пожар в частном жилом доме. На месте пожара обнаружены тела двух погибших: мужчины 1949 года рождения и женщины 1968 года рождения. Огнем уничтожены мебель и вещи на площади 16 м2, — отметили в ведомстве.

В МЧС отметили, что от спасательного ведомства привлекались две единицы техники и девять человек личного состава.

Также возгорание зафиксировано в Снежном. В городе загорелся нежилой многоквартирный дом. Пожаром уничтожены кровля и перекрытие по всей площади 200 м2. На место от МЧС ДНР привлекались четыре единицы техники и 21 человек личного состава.

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