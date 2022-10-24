В Волновахском районе от пожара погибли два человека

На месте пожара под Волновахой обнаружили тела двух погибших (архивное фото). Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В поселке Новотроицкое Волновахского района загорелся частный жилой дом. На месте были обнаружены тела двух погибших. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Донецкой Народной Республики.

— В поселке городского типа Новотроицкое на улице Советской произошел пожар в частном жилом доме. На месте пожара обнаружены тела двух погибших: мужчины 1949 года рождения и женщины 1968 года рождения. Огнем уничтожены мебель и вещи на площади 16 м2, — отметили в ведомстве.

В МЧС отметили, что от спасательного ведомства привлекались две единицы техники и девять человек личного состава.

Также возгорание зафиксировано в Снежном. В городе загорелся нежилой многоквартирный дом. Пожаром уничтожены кровля и перекрытие по всей площади 200 м2. На место от МЧС ДНР привлекались четыре единицы техники и 21 человек личного состава.

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