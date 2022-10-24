Союзные войска за сутки уничтожили порядка 70 украинских боевиков

Союзные войска продолжают ликвидировать боевиков и их вооружение. Фото: ДАН

Военнослужащие Донецкой Народной Республики при поддержке Вооруженных сил России за сутки уничтожили вражескую военную и автомобильную технику. Потери противника составили порядка 30 боевиков. Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции ДНР.

— Совместными действиями военнослужащих ДНР и Вооруженных сил РФ уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: один танк (Т-72Б), 120-мм возимый миномёт 2Б11, четыре единицы бронированной техники, в воздухе сбито три БПЛА противника, — отметили в оборонном ведомстве.

Тем временем в ходе активных наступательных действий Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в личном составе и военной технике. Уничтожено до 40 человек личного состава, три артиллерийских установок, пять бронетранспортеров и три единицы специальной автомобильной техники.

Таким образом, совокупные потери вооруженных формирований Украины составили порядка 70 боевиков.

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