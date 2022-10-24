ВФУ выпустили более двухсот боеприпасов по ДНР за сутки

Жертвами агрессии ВФУ за сутки стали пятеро мирных жителей (архивное фото). Фото: Кулемзин/Тг

Вооруженные формирования Украины за сутки открыли огонь по 12 населенным пунктам Донецкой Народной Республики, выпустив 274 боеприпаса. В результате этого ранения получили пять мирных жителей в Кировском районе Донецка и Ясиноватой. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— За прошедшие сутки поступили сведения о ранении пяти гражданских лиц в Кировском районе Донецка и Ясиноватой. Повреждены 17 домов в Куйбышевском и Кировском районах Донецка, Докучаевске, Макеевке и Зайцево, а также три объекта гражданской инфраструктуры, — отметили в СЦКК.

В ведомстве подчеркнули, что противник применял РСЗО «Град», артиллерию 155, 152 и 122 мм, НАР. Под вражеским огнем оказались двенадцать населенных пунктов Республики: Донецк, Зайцево, Гольмовский, Горловка, Широкая Балка, Пантелеймоновка, Ясиноватая, Яковлевка, Минеральное, Макеевка, Александровка и Докучаевск.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

Читайте также

Украинские боевики ранили двух мирных жителей в Сватово

Обстрелам подверглись четыре населенных пункта (подробнее)