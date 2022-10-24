Украинские боевики ранили двух мирных жителей в Сватово

Украинские боевики продолжают обстреливать мирные города ЛНР (архивное фото). Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

За сутки вооруженные формирования открыли огонь по четырем населенным пунктам Луганской Народной Республики с применением американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Под обстрелами оказались Сватово, Золотое, Новоайдар и Покровское. В результате ранения получили два мирных жителя. Об этом сообщили в Представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— в Сватово получили ранения два мирных жителя 1990 и 2002 годов рождения, разрушен один жилой дом и два дома повреждено, — отметили в ведомстве.

В СЦКК добавили, что в населенном пункте Новоайдар повреждено три жилых дома и разрушено здание Новоайдарского отделения налоговой инспекции.

Напомним, что ранее жертвами обстрелов со стороны Украины в ЛНР стали шесть мирных жителей. Украинские боевики нанесли удары по Червоному Прапору, Лисичанску и Брянке. В их направлении были выпущены 11 ракет.

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