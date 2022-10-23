Раненный в ногу Семен Пегов сообщил после операции, что с ним все хорошо

Семен Пегов на операционном столе показал, что с ним все хорошо. Фото: t.me/kaagranovich
Раненный в ногу журналист Семен Пегов сообщил после операции, что с ним все хорошо, поблагодарил за оказанную помощь донецких врачей.
Сегодня известный военкор Семен Пегов был ранен под Донецком. Об этом сообщили в проекте wargonzo, в котором работает военкор.
- Под Донецком на передовой у села Водяное военкор Семен Пегов получил ранение в ногу от мины «лепесток», - говорится в сообщении.
Военкор Юрий Котенок написал, что у Пегова перелом одного-двух пальцев правой ноги и рваные раны подошвенной части стопы.
Операцию делали в Республиканском травматологическом центре в Донецке. После операции Пегов сообщил, что с ним все хорошо, поблагодарил за оказанную помощь донецких врачей.
- Операция прошла успешно. Нога цела. Семен бодр и весел. 6-8 недель ему придётся проходить на костылях, - сообщили в проекте wargonzo.
Известно, что перед ранением Семен Пегов встречался с врио Главы ДНР Денисом Пушилиным под Горловкой. После этого военкор выехал в район Донецка.
Присоединяйтесь к нам в Telegram!
Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Для восстановления работы одной из крупнейших шахт Донбасса нужны инвестиции более 2 миллиардов рублей
Затраты на донецкую шахту имени А. Ф. Засядько быстро окупятся продажей угля (подробнее)