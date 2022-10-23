Раненный в ногу Семен Пегов сообщил после операции, что с ним все хорошо

Семен Пегов на операционном столе показал, что с ним все хорошо. Фото: t.me/kaagranovich

Раненный в ногу журналист Семен Пегов сообщил после операции, что с ним все хорошо, поблагодарил за оказанную помощь донецких врачей.

Сегодня известный военкор Семен Пегов был ранен под Донецком. Об этом сообщили в проекте wargonzo, в котором работает военкор.

- Под Донецком на передовой у села Водяное военкор Семен Пегов получил ранение в ногу от мины «лепесток», - говорится в сообщении.

Военкор Юрий Котенок написал, что у Пегова перелом одного-двух пальцев правой ноги и рваные раны подошвенной части стопы.

Операцию делали в Республиканском травматологическом центре в Донецке. После операции Пегов сообщил, что с ним все хорошо, поблагодарил за оказанную помощь донецких врачей.

- Операция прошла успешно. Нога цела. Семен бодр и весел. 6-8 недель ему придётся проходить на костылях, - сообщили в проекте wargonzo.

Известно, что перед ранением Семен Пегов встречался с врио Главы ДНР Денисом Пушилиным под Горловкой. После этого военкор выехал в район Донецка.

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