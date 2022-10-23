Первое отделение будет находиться в здании почтамта на улице Артема, 72. Фото: «Почта Донбасса»

В Донецке скоро откроется первое отделение «Почты России». Об этом сообщили в пресс-службе общественной организации «Молодая Республика».

- Почта России в Донецке. Первое отделение госкомпании скоро откроется по адресу улица Артема, 72, - говорится в сообщении.

Известно, что в этом здании находится почтамт и первое отделение «Почты Донбасса». Какие изменения для жителей произойдут в связи с этим и как быстро, станет понятно позже.

- Самое главное, на что мы надеемся, теперь не нужно будет слать письма и посылки через отделение в Куйбышево в Ростовской области. Мы получим свои индексы, по которым почтовые отправления будут идти напрямую, - считает дончанка Валентина Зимина.

Вполне понятно, что изменения коснутся и работы других отделений «Почты Донбасса» в Донецке и других городах и селах ДНР. Также жителям ДНР со временем будут доступны услуги, которые предоставляет «Почта России».

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