Известный военкор Семен Пегов получил травму стопы, наступив на мину «лепесток»

Семена Пегова привезли в республиканскую травматологию. Фото: Скриншот видео wargonzo

Сегодня известный военкор Семен Пегов был ранен под Донецком. Об этом сообщили в проекте wargonzo, в котором работает военкор.

- Под Донецком на передовой у села Водяное военкор Семен Пегов получил ранение в ногу от мины «лепесток», - говорится в сообщении.

Пегова привезли в Республиканский травматологический центр в Донецке с ранением ноги.

- Сейчас его будут брать в операционную, травма стопы. Мы занимаемся, уже созвонились с московскими коллегами по поводу него. Пока еще рано говорить о прогнозе, рассчитываем, что обойдется без ампутации. Повреждение стопы, травма серьезная, — сказал ДАН директор РТЦ Андрей Боряк.

Известно, что перед ранением Семен Пегов встречался с Денисом Пушилиным под Горловкой

- Горловский фронт, район Майорска. Встретили на передовой Дениса Пушилина. Глава ДНР приехал на линию боевого столкновения пообщаться с мобилизантами (и не только). Скоро тьма эксклюзивных подробностей и специальный репортаж вечером, - написал Пегов.

Пушилин не был рядом с Семеном Пеговым в момент ранения, в то время военкор уже выехал из района Майорска, сообщила «Звезде» пресс-секретарь врио Главы ДНР.

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