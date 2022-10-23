Семен Пегов работает в Донбассе с 2014 года. Фото: t.me/wargonzo

Известный военкор Семен Пегов ранен под Донецком. Об этом сообщили в проекте Wargonzo, в котором работает военкор.

Российский военный корреспондент доставлен в Республиканский травматологический центр в Донецке с ранением ноги. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на директора Республиканского травматологического центра Андрея Боряка.

- Сейчас его будут брать в операционную, травма стопы. Мы занимаемся, уже созвонились с московскими коллегами по поводу него. Пока еще рано говорить о прогнозе, рассчитываем, что обойдется без ампутации. Он на что-то наступил, он не знает, на что он наступил, мина, наверное. Повреждение стопы, травма серьезная, - цитирует директора Республиканского травматологического центра агентство.

- Его жизни ничего не угрожает. Ранение не тяжёлое. В данный момент идёт операция, - сообщает Телеграм-канал Wargonzo в 19:10.

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