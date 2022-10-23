Капитальные ремонты завершены в 11 больницах ЛНР

В Марковском районе ЛНР строители из Воронежа отремонтировали инфекционное отделение райбольницы. Фото: Адм Марковского района

Капитальные ремонты проведены в 11 больницах ЛНР, к концу года запланировано восстановление еще 20 медучреждений. Об этом сообщило Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

- При координации Минстроя России в ЛНР капитально отремонтировали 11 больниц. Еще 20 медицинских учреждений восстановят до конца года, - говорится в сообщении.

В частности, силами воронежских специалистов осуществлен ремонт в Новопсковской центральной районной больнице, построенной полвека назад. Как отметили в ведомстве, капитальный ремонт здания медучреждения ни разу не проводился.

- Для проведения восстановительных работ доставили необходимые стройматериалы и специальную технику. В поликлиническом отделении произведена полная замена кровли и дверей. Строители установили более 200 окон, а коммунальщики - несколько тепловых котлов. В планах следующего года - замена электропроводки, систем отопления, водоснабжения и канализации, - рассказали в Минстрое.

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