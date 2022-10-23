В Ясиноватой украинские боевики ранили двух женщин

ВСУ ежедневно обстреливают из артиллерии Ясиноватую. Архив фото: АГ Ясиноватой

Сегодня, 23 октября, в результате артиллерийского обстрела со стороны вооруженных формирований Украины Ясиноватой ранения получили две мирные жительницы. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны.

- По улице Ломоносова ранена женщина 1951 г. р. По улице Днепропетровской ранение получила женщина 1955 г. р., - говорится в сообщении.

В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) рассказали, что в 15:00 с позиций в районе населенного пункта Орловка украинские боевики выпустили по Ясиноватой 5 снарядов калибром 155 мм.

Напомним, что сегодня при обстреле Кировского района Донецка по улице Авдеева были ранены двое мужчин 1963 г.р., 1978 г.р. и женщина 1984 г.р. Пострадавшие были доставлены в ДоКТМО и ГБ №24.

Также в этом районе (поселок Машзавод) зафиксирован прилет во внутренний двор школы № 76 по улице Петровского. Повреждено остекление всех этажей. Взрывной волной повреждено остекление трех этажей стоящего напротив здания межшкольного учебно-производственного комбината.

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