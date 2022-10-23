Защитники ЛНР получили беспилотники благодаря акции ОНФ «Все для Победы»

Военнослужащий НМ ЛНР с позывным «Еж» отметил важность полученного груза. Фото: НМ ЛНР

Военные корреспонденты федерального канала «Первый канал» передали военнослужащим Народной милиции ЛНР средства воздушной разведки. Сбор средств на военное имущество проходил на портале «Все для Победы», запущенном Общероссийским народным фронтом (ОНФ). Об этом сообщила пресс-служба управления оборонного ведомства Республики.

- «Первый канал» активно принимает участие в этой акции, привлекает внимание людей для того, чтобы проходили эти сборы. Уже несколько военкоров нашего канала провели свои сборы и привезли бойцам на передовую все самое нужное. Сегодня вновь привезли квадрокоптеры, дроны, которые предназначены для 4-й бригады войск ЛНР, которые показали себя как одно из самых боеспособных и наиболее эффективных подразделений здесь во время спецоперации, - рассказал корреспондент телеканала Дмитрий Кулько.

Как отметил военнослужащий Народной милиции с позывным «Еж», силы ЛНР проводят воздушную разведку практически беспрерывно, а поставленный в составе груза генератор позволит обеспечить зарядку летательных аппаратов в полевых условиях.

Напомним, ОНФ в начале июня создал портал, информирующий о способах помочь военнослужащим ЛНР и ДНР в их борьбе за свободу Донбасса.

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