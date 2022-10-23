В райцентре ЛНР повреждены три дома, ЛЭП и здание налоговой инспекции после удара ракетами HIMARS

Последствия обстрела Новоайдара. Фото: СЦКК ЛНР
Три жилых дома, линия электропередачи (ЛЭП) и здание налоговой инспекции получили повреждения в административном центре Новоайдарского района - поселке Новоайдар - в результате обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
- В результате обстрела населенного пункта Новоайдар с применением американской реактивной системы залпового огня M142 HIMARS (выпущено шесть ракет типа M31 GMLRS) повреждено три жилых дома, линия электропередачи, а также разрушено здание Новоайдарского отделения налоговой инспекции, - говорится в сообщении.
Напомним, что минувшей ночью ВСУ выпустили 8 ракет HIMARS по трем населенным пунктам - Сватово (одна ракета), Золотое (одна ракета), Новоайдар (шесть ракет). В минувший день ВСУ выпустили 12 ракет HIMARS по населенным пунктам Запорожское, Рубежное, Попасная и Сватово.
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