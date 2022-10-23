Дмитрий Рогозин привез в ДНР зимнее обмундирование для военных

Дмитрий Рогозин доставил зимнее обмундирование для батальона защитников Донбасса. Фото: Скриншот видео ТГ/Рогозин

Полтысячи комплектов зимнего обмундирования доставлены из России для защитников Донбасса. Об этом сообщил бывший глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в своем телеграм-канале.

- Донецк. Доставил в корпус Народной милиции ДНР зимнее обмундирование для батальона защитников Донбасса, — написал Рогозин под видео, где он приветствует военнослужащих.

Он добавил, что всего для защитников Донбасса передано 500 комплектов зимнего обмундирования, обуви, спальных мешков, термобелья. Также Рогозин опубликовал видео отправки из Москвы грузовика с этой помощью.

Напомним, 15 июля Президент России Владимир Путин освободил Рогозина от должности главы Роскосмоса. Пресс-секретарь Дмитрий Песков позже заявил, что отставка не связана с какими-либо претензиями к работе.

Сейчас в соцсетях обсуждают различные варианты нового назначения Рогозина. Впрочем, сам экс-глава «Роскосмоса» не подтверждает эти версии.

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