В ДНР за сутки от обстрелов ВСУ погиб один и ранены двое мирных жителей

Последствия обстрела Петровского района Донецка. Фото: ДНР Онлайн

По данным представительства ДНР в СЦКК за истекшие сутки ВСУ 67 раз открывали огонь по территории Республики, выпустили 276 снарядов и мин.

На донецком направлении противник применял – РСЗО «Град», артиллерию 155, 152 и 122 мм. На ясиноватском – артиллерию 155, 152 и 122 мм. На горловском - артиллерию 155, 152 и 122 мм, танки, минометы 120 мм.

Под вражеским огнем оказались районы одиннадцати населенных пунктов Республики: Донецк (Кировский, Киевский, Куйбышевский и Петровский районы), Зайцево, Гольмовский, Новоселовка, Горловка (Никитовский, Калининский и Центрально-городской район), Красный Партизан, Ясиноватая, Каштановое, Минеральное, Макеевка (Червоногвардейский и Кировский районы), Докучаевск.

В результате обстрелов погиб 54-летний мирный житель в ранее освобожденной Егоровке. Ранения различной степени тяжести получили двое гражданских лиц в Кировском районе Донецка и ранее освобожденной Егоровке.

Повреждены 7 домостроений в Петровском и Кировском районах Донецка, а также 2 объекта гражданской инфраструктуры.

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