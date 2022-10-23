ВСУ за сутки четыре раза обстреляли территорию ЛНР американскими ракетами HIMARS

В Запорожском повреждена подстанция Старобельская 110 кВ. Фото: СЦКК ЛНР

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки, 22 октября, четыре раза обстреляли территорию ЛНР. Об этом сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано четыре обстрела по населенным пунктам Запорожское, Рубежное, Попасная и Сватово с применением американской РСЗО M142 HIMARS. Было выпущено 12 ракет, - говорится в сообщении.

По данным СЦКК, в результате обстрелов в Запорожском повреждены восемь одноэтажных жилых домов и подстанция Старобельская 110 кВ. Без электроснабжения осталось около 10 тыс. абонентов. Кроме того, в Сватове разрушен один жилой дом.

Также минувшей ночью ВСУ выпустили 8 ракет HIMARS по трем населенным пунктам - Сватово (одна ракета), Золотое (одна ракета), Новоайдар (шесть ракет). Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

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