ВСУ обстреляли Сватово из HIMARS

Последствия обстрела ВСУ электроподстанции вблизи Запорожского. Фото: СЦКК ЛНР

Украинские боевики нанесли артудар по Сватово из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом сегодня сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел в 14.58 по Сватово с применением РСЗО HIMARS (две ракеты). В результате обстрела разрушено одно частное домостроение, - говорится в сводке военных экспертов СЦКК.

Ранее сегодня сообщалось о мощном обстреле электроподстанции вблизи села Запорожское Старобельского района ЛНР. Противник выпустил три ракеты из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Кроме того, по данным СЦКК ЛНР, под вражеским огнем сегодня находились Рубежное и Попасная.

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