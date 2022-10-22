Больше 140 тысяч человек приняли участие в интеграционных мероприятиях Русского центра за пять лет. Фото: russian-center.ru

Врио Главы ДНР Денис Пушилин поблагодарил коллектив Русского центра, который был создан пять лет назад, за плодотворную работу.

- Жители Республики из различных сфер деятельности: здравоохранения, науки, образования, культуры, спорта встречались со своими коллегами из регионов России и таким образом происходило взаимодействие, обмен опытом и налаживалось взаимопонимание. Механизм оказался действенный и эффективный. Тысячи специалистов получили возможность ездить друг к другу. Врачи, ученые делились опытом, коллективы принимали участие гастролях, а наши спортсмены получили возможность выступать на российских площадках, - рассказал Денис Пушилин.

Всего за это время в программах Русского центра приняло участие 140 тысяч человек.

- Я благодарю коллектив Русского центра за этот пятилетний путь, за вклад в интеграционные процессы, которые привели нас к желанному результату - возвращению в Россию, - сказал Пушилин.

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