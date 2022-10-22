Донецк
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Донецк
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика22 октября 2022 15:39

В ЛНР простились со спасателями МЧС, погибшими при обстреле ВСУ

Украинские боевики дважды обстреляли Червоный Прапор
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
В ЛНР простились со спасателями, погибшими при обстреле ВСУ. Фото: МЧС Республики

В ЛНР простились со спасателями, погибшими при обстреле ВСУ. Фото: МЧС Республики

22 октября сотрудники МЧС ЛНР провели в последний путь пять боевых товарищей, которые 20 октября во время выполнения служебных обязанностей погибли в поселке Червоный Прапор при обстреле ВСУ. Прощание прошло в зале боевой славы Пожарно-технической выставки. Туда прибыли родные, близкие, друзья, сослуживцы из всех подразделений МЧС.

После отпевания состоялась панихида.

- Сегодня мы прощаемся с нашими боевыми товарищами, которым еще бы жить да жить, но, выбрав нашу профессию, - тяжелую, опасную, непредсказуемую - они остались верны ей до конца. Наша работа предполагает риск для жизни, но как же больно, когда уходят совсем еще молодые парни и мужчины, - сказал руководитель МЧС ЛНР Евгений Кацавалов.

Он назвал «последним делом» стрелять в безоружных спасателей, врачей, учителей.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

Читайте также

Мошенники собирали деньги на «помощь военным в Донбассе», используя символику Общероссийского Народного фронта

Страницу аферистов в соцсетях удалили (подробнее)