В ЛНР простились со спасателями МЧС, погибшими при обстреле ВСУ

В ЛНР простились со спасателями, погибшими при обстреле ВСУ. Фото: МЧС Республики

22 октября сотрудники МЧС ЛНР провели в последний путь пять боевых товарищей, которые 20 октября во время выполнения служебных обязанностей погибли в поселке Червоный Прапор при обстреле ВСУ. Прощание прошло в зале боевой славы Пожарно-технической выставки. Туда прибыли родные, близкие, друзья, сослуживцы из всех подразделений МЧС.

После отпевания состоялась панихида.

- Сегодня мы прощаемся с нашими боевыми товарищами, которым еще бы жить да жить, но, выбрав нашу профессию, - тяжелую, опасную, непредсказуемую - они остались верны ей до конца. Наша работа предполагает риск для жизни, но как же больно, когда уходят совсем еще молодые парни и мужчины, - сказал руководитель МЧС ЛНР Евгений Кацавалов.

Он назвал «последним делом» стрелять в безоружных спасателей, врачей, учителей.

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