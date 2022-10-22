Макеевский кабельный завод нарастил поставки своей продукции в Россию

Восстановить промышленную мощь Донбасса - одна из важнейших задач. Фото: Телеграм Виталия Хоценко

Восстановить промышленную мощь Донбасса - одна из важнейших задач. Есть предприятия, которые запускаются после долгого перерыва, а иные увеличивают свой промышленный потенциал. Одно из таких - Макеевский кабельный завод, который активно увеличивает объемы производства, расширяет ассортимент и занимает лидирующие позиции на рынке. Об этом сегодня в своем телеграм-канале сообщил председатель Правительства ДНР Виталий Хоценко.

Предприятие выпускает порядка четырнадцати видов продукции, которая востребована не только на Донбассе, но и по всей России. В месяц предприятие поставляет в субъекты Российской Федерации больше тысячи тонн своей продукции.

- Донбасс всегда был промышленным центром России и пора эту славу нашему региону возвращать, - подчеркнул премьер-министр Виталий Хоценко.

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