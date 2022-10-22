В Волновахе полицейские изъяли у пенсионера автомат «Калашникова» и патроны

Изъятое правоохранителями у жителя Волновахи. Фото: МВД ДНР

На днях в Волновахе стражи порядка изъяли у 68-летнего местного жителя автомат Калашникова с боеприпасами. Об этом сообщила пресс-служба МВД ДНР.

Оружие оперативники обнаружили во время осмотра гаража жителя Волновахи. Там же находилось двадцать семь патронов к нему.

- Злоумышленник пояснил, что в марте этого года он нашел вблизи своего дома автомат и патроны, которые перенес к себе в гараж и незаконно хранил, - рассказали полицейские.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 256 УК ДНР «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств».

Максимальное наказание, которое грозит пенсионеру, - лишение свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей.

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