Власти ДНР открыли в Волновахе станцию скорой помощи

Станция скорой помощи начала свою работу в Волновахе - центре Волновахского района, что на юге ДНР. Об этом передает Донецкое агентство новостей.

- В городе Волновахе начала свою работу станция скорой медицинской помощи. Население района обслуживают шесть бригад медицинского персонала, - сообщили в администрации района.

Глава района Константин Зинченко отметил, что последние месяцы район обслуживали бригады медиков из Донецка и Докучаевска.

Напомним, что шефство над Волновахским районом взяли Челябинская область и Ямало-Ненецкий автономный округ. Регионы помогают району в восстановлении жилья и ремонтах социальных объектов, поставляют гуманитарную помощь, стройматериалы, коммунальную технику, пожарное оборудование. Дети из района проходят оздоровление в России.

Волноваха перешла под контроль ДНР 11 марта, также на сегодня освобождена большая часть района.

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