В Донецке под обстрел попала мирная жительница, пострадавшую госпитализировали

В последнее время скорые зачастую используют при движении режим сирены... Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Сегодня, 22 октября, в Донецке под обстрел украинских боевиков попала женщина. Об этом по оперативному каналу сообщил СЦКК ДНР.

- За 22 октября поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах Республики: г. Донецк (Кировский район): ранена женщина 1975 г.р., - передают военные эксперты сводкой.

Ранее «КП» сообщала, что вооруженные формирования Украины за минувшие сутки сорок четыре раза обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив по ее территории 194 боеприпаса. Под огнем оказались: Донецк (Ленинский, Кировский, Киевский и Куйбышевский районы), Зайцево, Гольмовский, Горловка (Никитовский район), Ясиноватая, Макеевка (Червоногвардейский район).

По данным СЦКК ДНР, в результате за прошедшие сутки в Донецке два мирных жителя погибли, еще двое гражданский были ранены.

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