Эдуард Александрович рассказал об освобождении Донбасса от украинских карателей Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин рассказал об успехах сил русской коалиции на фронте с начала текущих суток.

- Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: два танка (Т-64 БВ), девять единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе сбито два беспилотника противника, - сообщил Эдуард Александрович.

По словам Басурина, потери в живой силе противника составили до шестидесяти человек.

«КП» сообщала, что сейчас силовики продолжаю разминировать территории ДНР от противопехотных мин типа «Лепесток». В связи с этим следует соблюдать осторожность при перемещении, а также усилить контроль над детьми. Будьте максимально бдительны! В случае обнаружения взрывоопасных предметов немедленно обратитесь в МЧС по номеру «101». Ни в коем случае не пытайтесь ликвидировать мину собственноручно, предупредите окружающих и ждите приезда саперов.

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