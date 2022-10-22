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Политика22 октября 2022 9:26

Эдуард Басурин рассказал об уничтожении двух украинских танков, а также девяти бронетранспортеров и военных пикапов противника

При этом вооруженные формирования Украины потеряли шестьдесят боевиков
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Эдуард Александрович рассказал об освобождении Донбасса от украинских карателей

Эдуард Александрович рассказал об освобождении Донбасса от украинских карателей

Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин рассказал об успехах сил русской коалиции на фронте с начала текущих суток.

- Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: два танка (Т-64 БВ), девять единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе сбито два беспилотника противника, - сообщил Эдуард Александрович.

По словам Басурина, потери в живой силе противника составили до шестидесяти человек.

«КП» сообщала, что сейчас силовики продолжаю разминировать территории ДНР от противопехотных мин типа «Лепесток». В связи с этим следует соблюдать осторожность при перемещении, а также усилить контроль над детьми. Будьте максимально бдительны! В случае обнаружения взрывоопасных предметов немедленно обратитесь в МЧС по номеру «101». Ни в коем случае не пытайтесь ликвидировать мину собственноручно, предупредите окружающих и ждите приезда саперов.

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