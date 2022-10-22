В Мариуполе комиссия из Донецка проинспектировала спортивные комплексы и физкультурно-оздоровительные центры

Председатель правительства Виталий Хоценко и министр спорта Александр Громаков. Фото: пресс-служба Минспорта ДНР

Руководитель Министерства молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики Александр Громаков в составе рабочей группы Правительства ДНР посетил спортивные объекты Мариуполя. Делегация проинспектировала четырнадцать спортивных объектов города.

- Стадионы, спортивные комплексы и физкультурно-оздоровительные центры основательно пострадали от военных действий со стороны Украины и сейчас требуют капитального ремонта и современного оснащения. На многих объектах работа уже ведется силами регионов-кураторов и волонтеров, а некоторые законсервированы, - по итогам инспекции сообщил журналистам премьер-министр Республики Виталий Хоценко.

В свою очередь Александр Громаков подчеркнул, что в дальнейшей работе особое внимание будет направлено на открытие бесплатных спортивных секций для детей и молодежи. Спорт в Донбассе нужно возрождать, в этом сомнений нет.

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