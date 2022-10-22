В Донецке коза подорвалась на «Лепестке», хозяин животного остался жив

Выпас скота стал небезопасным занятием. Фото: Соцсети

Житель прифронтового поселка шахты «Октябрьской», что на севере Донецка, Николай Васильевич держит коз. Вчера одна из них наступила на противопехотную мину «Лепесток». Об этом сообщил телеграм-канал «Донбасс решает».

- Одну ножку ей травмировало, другую как ножом срезало, грудную клетку посекло осколками. Пришлось зарезать, чтобы прекратить ее мучения. А ведь там и люди ходят, - рассказал дончанин.

Напомним, что уже несколько месяцев украинские военные рассыпают по территории Донецкой Народной Республики с помощью реактивной артиллерии запрещенные противопехотные мины типа «Лепесток».

Для активации мины, похожей на игрушку, требуется нажимное усилие всего от 5 килограммов. Однако она может взорваться и при касании... «Лепестки» малозаметны, легко сливаются с естественным цветом растительности зеленого и светло-коричневого цвета.

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