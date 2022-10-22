В Донецке за сутки два мирных жителя погибли, еще двое гражданский ранены

Последствия обстрела центра Донецка. Фото: СЦКК ДНР

Вооруженные формирования Украины за сутки сорок четыре раза обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив по ее территории 194 боеприпаса. Об этом сообщили в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

- Под вражеским огнем оказались районы шести населенных пунктов Республики: Донецк (Ленинский, Кировский, Киевский и Куйбышевский районы), Зайцево, Гольмовский, Горловка (Никитовский район), Ясиноватая, Макеевка (Червоногвардейский район), - говорится в сводке.

По данным СЦКК, в Донецке за сутки два мирных жителя погибли, еще двое гражданский были ранены. Повреждены одиннадцать домов в Куйбышевском и Петровском районах Донецка, а также три объекта гражданской инфраструктуры.

Военные эксперты говорят о применении противником РСЗО «Град», артиллерии 155, 152 и 122 миллиметра, танов, минометов 120 миллиметров. Украинские бандформирования бьют по скоплениям людей.

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