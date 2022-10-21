В Луганске спасатели помогли 9-летнему мальчику, застрявшему между перекладинами железного моста

Сигнал о пострадавшем поступил от местных жителей на линию «101». Фото: МЧС ЛНР

В Луганске сотрудники МЧС помогли школьнику, застрявшему между перекладинами железного моста. Об этом сообщили в пресс-службе спасательного ведомства Республики.

Там уточнили, что сигнал о пострадавшем поступил от местных жителей на линию «101». Люди сообщили, что у 9-летнего мальчика нога застряла между перекладинами моста. На место происшествия отправился дежурный караул аварийно-спасательной части. По прибытию спасатели выяснили, что ребенок возвращался домой из школы и пошел по мостику, который люди самостоятельно установили для более удобного заезда и подхода к домам. Проходя по нему, нога мальчика провалилась и оказалась зажатой между двух рельс.

- Спасатели бензорезом разрезали скрепляющие элементы перекладин, затем с помощью разжима Holmatro их раздвинули и извлекли конечность, - рассказали в ведомстве.

Сообщается, что помощь медиков мальчику не понадобилась, он отделался только ссадинами и легким испугом.

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