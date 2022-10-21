В ЛНР подросток пытался убить главу сельсовета

Теперь отвечать за содеянное злоумышленнику придется перед судом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жертвами вербовки украинских спецслужб часто становятся несовершеннолетние. Так, недавно они использовали подростка для совершения преступления в Кременском районе ЛНР. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Луганской Народной Республики.

- В Кременском районе гражданин 2005 года рождения предложил убить главу сельского совета. За свой поступок молодой человек надеялся получить заветный билет в Европу, - рассказали в ведомстве.

Как выяснилось в ходе следствия, юноша сам вышел на украинские спецслужбы месяц назад через чат-бот. Там он спросил о возможности совершить покушение, ему ответили утвердительно. Подросток надеялся, что взамен ему помогут выехать на подконтрольную Украине территорию. Однако гарантий от украинской стороны не получил. Более того, его даже не стали разубеждать, а напротив, идею убийства поддержали.

«Предприимчивому» юноше дали наводку, в которой говорилось, что глава сельского совета живет в частном доме, рядом с которым растет большая ель. Однако подросток «по ошибке» спутал хвойные деревья и залез не в тот дом. Теперь отвечать за содеянное ему придется перед судом.

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