Посольство ДНР в России реорганизуют в региональное представительство

Посольство переживает процесс реорганизации и превращается в представительство ДНР. Фото: t.me/dnronline

Посольство ДНР в России реорганизуют в представительство Республики, как отдельного субъекта РФ. Об этом сообщила глава посольства Ольга Макеева.

- Мы переживаем процесс реорганизации и превращаемся в представительство ДНР, - заявила она.

Посол отметила, что работа дипломатического ведомства не прекращается, она лишь обретает новые формы и грани.

- Могут поменяться форматы и статусы. Не меняется одно: задача представлять интересы наших людей, расширять взаимодействие ДНР с регионами РФ, высоко представлять возможности и потенциал Республики как внутри России, так и на международной арене, - сказала руководитель диппредставительства.

Напомним, 5 октября Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон о принятии ДНР в состав России в качестве нового субъекта. Денис Пушилин указом Президента России был назначен врио Главы ДНР.

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