В ДНР не планируют менять режим комендантского часа из-за военного положения

Комчас ограничивает время передвижения граждан и автотранспорта ночью
Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
В Донецкой Народной Республике не планируют изменять режим комендантского часа в связи с введением военного положения. Об этом сообщил журналистам ТАСС временно исполняющий обязанности Главы ДНР Денис Пушилин.
Он подчеркнул, что считает достаточными ограничения, которые были утверждены ранее.
- По комендантскому часу ничего пока не меняется. Я считаю целесообразным тот режим, который у нас установлен относительно комендантского часа, оставить, - заявил он.
Напомним, комендантский час ограничивает время передвижения граждан и автотранспорта ночью. Сейчас в ДНР он не действует в выходные дни - субботу и воскресенье.
Ранее врио Главы ДНР Денис Пушилин прокомментировал указ Президента Российской Федерации Владимира Путина о введении военного положения в том числе на территории Донецкой Народной Республики. Он подчеркнул, что данное решение кардинальным образом не отразится на ограничениях свобод местных жителей, которые живут в режиме военного положения уже на протяжении восьми с половиной лет.
Присоединяйтесь к нам в Telegram!
Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.
Читайте также
В ДНР пояснили, как долго будут принимать гривну
Центральный республиканский банк прокомментировал ситуацию с использованием наличной украинской гривны на территории ДНР (подробнее)