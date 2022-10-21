В ДНР не планируют менять режим комендантского часа из-за военного положения

Комчас ограничивает время передвижения граждан и автотранспорта ночью Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Донецкой Народной Республике не планируют изменять режим комендантского часа в связи с введением военного положения. Об этом сообщил журналистам ТАСС временно исполняющий обязанности Главы ДНР Денис Пушилин.

Он подчеркнул, что считает достаточными ограничения, которые были утверждены ранее.

- По комендантскому часу ничего пока не меняется. Я считаю целесообразным тот режим, который у нас установлен относительно комендантского часа, оставить, - заявил он.

Напомним, комендантский час ограничивает время передвижения граждан и автотранспорта ночью. Сейчас в ДНР он не действует в выходные дни - субботу и воскресенье.

Ранее врио Главы ДНР Денис Пушилин прокомментировал указ Президента Российской Федерации Владимира Путина о введении военного положения в том числе на территории Донецкой Народной Республики. Он подчеркнул, что данное решение кардинальным образом не отразится на ограничениях свобод местных жителей, которые живут в режиме военного положения уже на протяжении восьми с половиной лет.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

Читайте также

В ДНР пояснили, как долго будут принимать гривну

Центральный республиканский банк прокомментировал ситуацию с использованием наличной украинской гривны на территории ДНР (подробнее)