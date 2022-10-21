Двое мирных жителей погибли и еще двое были ранены в результате обстрелов Донецка со стороны ВСУ

Последствия обстрела улицы Южина Куйбышевского района Донецка, в результате которого погиб мужчина. Фото: t.me/dnronline

Двое мирных жителей погибли и еще двое получили ранения в результате обстрелов Кировского и Куйбышевского районов Донецка со стороны украинских боевиков. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

Там уточнили, что в Куйбышевском районе на улице Южина огнем ВСУ был убит мужчина. В Кировском районе также погиб мужчина, это случилось по улице Чайковского, а по улице Ахматовой были ранены двое человек.

- В результате обстрела поселка Абакумова в Кировском районе пострадали мужчина 1972 года рождения и женщина 1942 года рождения, - проинформировали тем временем в мэрии.

В администрации города Донецка также отметили, что в результате обстрела Куйбышевского района были повреждены жилые дома и местная школа.

- Зафиксировано попадание в здание школы №50. Повреждено: плиты перекрытия, остекление окон, - написал в своем телеграм-канале глава столичной администрации Алексей Кулемзин.

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