В украинском плену остаются более 230 жителей ДНР

Часть удерживаемых украинской стороной лиц удалось вернуть в рамках состоявшегося 17 октября обмена пленными. Фото: ombudsman-dnr.ru

В украинском плену находятся более 230 жителей ДНР. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в Республике Дарья Морозова.

- На данный момент у нас в списке находятся 233 человека, которые содержатся на территории Украины, - заявила она журналистам ТАСС.

По словам омбудсмена, все удерживаемые в украинском плену люди оказались там после начала проведения специальной военной операции. Часть пленных удалось вернуть в рамках состоявшегося 17 октября обмена. Это 12 военнослужащих Народной милиции ДНР, многие из которых были захвачены противником еще в начале октября, а один боец находился в украинских застенках еще с марта. Сегодня они, наконец, вернулись к своим семьям.

- Им многое пришлось пережить. Избиения, моральное давление, запугивания… Сейчас освобожденных военнослужащих направили в одно из медицинских учреждений Республики, где им будет оказана необходимая помощь, - отметила Дарья Морозова.

Омбудсмен также рассказала про один интересный момент - в день обмена у одного из возвращенных бойцов родился ребенок.

- Уверена, это добрый знак. Символ возрождения, мира и нашей скорой Победы, - считает Дарья Морозова.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

Читайте также

Денис Пушилин пообещал вернуть мобилизованных студентов за парты

Врио Главы ДНР заверил, что приложит для этого все усилия (подробнее)