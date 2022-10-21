ВСУ повредили Центральную и Южную подстанции при обстреле Рубежного в ЛНР

Жители остались без электроснабжения и связи. Фото: mintek-dnr.ru

Вооруженные формирования Украины ракетным ударом повредили жилые дома и две электроподстанции в ЛНР. В результате без света и связи остались жители более трех десятков населенных пунктов Республики. Об этом сообщили в представительстве Луганской Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Наблюдатели уточнили, что сегодня ночью ВСУ обстреляли из американской реактивной системы залпового огня HIMARS город Рубежное. Огонь был открыт ими в 01:52. Украинские войска выпустили по населенному пункту одну ракету, которая и повредила подстанции.

- В результате обстрела населенного пункта Рубежное с применением американской РСЗО М142 HIMARS (одна ракета) повреждены жилые дома, Центральная и Южная подстанции. Без электроэнергии и связи остались жители города Рубежное и более 30 ближайших населенных пунктов, - проинформировали в ведомстве.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

Читайте также

Обстрелом обесточена шахта имени Скочинского в Донецке, под землей остаются 67 горняков

Работы по эвакуации рабочих уже ведутся (подробнее)