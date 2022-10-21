Скончался еще один сотрудник МЧС, пострадавший при обстреле поселка Червоный Прапор в ЛНР

Врачи до последнего боролись за его жизнь Фото: Алексей БУЛАТОВ

Еще один, пятый, сотрудник МЧС ЛНР скончался от ранений, полученных в результате обстрела поселка Червоный Прапор со стороны вооруженных формирований Украины. Таким образом, общее число жертв обстрела ВСУ возросло до шести человек. Об этом сообщили в пресс-службе спасательного ведомства Республики.

- Вчера в реанимации Брянковской больницы от травм, несовместимых с жизнью, скончался еще один сотрудник МЧС ЛНР, принимавший участие в разборе завалов и поиске оказавшихся под ними людей в поселке Червоный Прапор (Перевальский район), - заявили в министерстве.

В ведомстве рассказали, что тяжело раненого 25-летнего старшего пожарного-спасателя Андрея Петрука и других пострадавших в результате обстрела людей госпитализировали в ближайшее лечебное учреждение. До позднего вечера врачи боролись за его жизнь, но, несмотря на приложенные ими усилия, молодой спасатель умер от полученных травм, не приходя в сознание.

- От имени всех сотрудников МЧС ЛНР выражаем искреннее соболезнование родным и близким наших коллег, погибших от рук украинских карателей, - добавили в пресс-службе министерства.

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