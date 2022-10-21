В Мариуполе обнаружили базу пособников «Правого сектора»*

Оперативно-следственные мероприятия в городе продолжаются. Фото: УНМ ДНР

В Мариуполе в ходе отработки информации, полученной спецслужбами, была обнаружена пособническая база главаря украинской экстремистской организации «Правый сектор»* Дмитрия Яроша. Об этом сообщили в Министерстве государственной безопасности Донецкой Народной Республики.

Там уточнили, что Ярош разыскивается по уголовному делу, возбужденному Генеральной прокуратурой ДНР. Признак состава инкриминируемого ему преступления предусмотрен частью 1 статьи 328 УК ДНР «Действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды, унижение человеческого достоинства, группы лиц по признаку принадлежности к социальной группе».

Благодаря действиям оперативников в городе удалось обнаружить целый ряд пособников организатора «Правого сектора»*.

- В результате проведенных оперативно-следственных мероприятий по адресам проживания пособников Дмитрия Яроша обнаружена и изъята экстремистская литература, получены данные в отношении иных лиц, причастных к «Правому сектору», - рассказали в ведомстве.

Сообщается, что оперативные мероприятия по установлению их местонахождения ведутся и дальше.

* Запрещенная в ДНР и России организация

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