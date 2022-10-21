Под огнем ВСУ в течение суток оказались девять населенных пунктов ДНР

Фиксация последствий обстрела. Фото: СЦКК ДНР

За прошедшие сутки украинская армия открывала огонь по территории Донецкой Народной Республики 30 раз, выпустив в ее направлении 122 боеприпаса. Противник применял артиллерию калибра 155 и 152 миллиметра, а также 120-миллиметровые минометы. Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

- Под вражеским огнем оказались районы девяти населенных пунктов Республики: столица город Донецк (Ворошиловский, Кировский, Киевский и Куйбышевский районы), Зайцево, Каштановое, Минеральное, Яковлевка, Макеевка (Червоногвардейский и Кировский районы), Александровка, Еленовка и Докучаевск, - заявили наблюдатели.

Уточняется, что в результате обстрелов пострадала мирная жительница.

- За прошедшие сутки поступили сведения о ранении гражданского лица - женщины, в Александровке, - проинформировали в СЦКК.

Сообщается также, что огнем ВСУ повреждены 5 жилых домов и 2 объекта гражданской инфраструктуры в Республике.

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